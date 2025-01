Wechsel in der Chefetage des Klinikverbunds Allgäu

Zum 31. Januar wird Florian Glück, einer der drei Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu gGmbH, den Verbund verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung im Sana-Kliniken-Konzern anzunehmen. Wie der Klinikverbund mitteilte, wird Glück künftig als Geschäftsführer der Sana Klinik Pegnitz tätig sein und zusätzlich die Leitung der Klinik am Birkenwald in Nürnberg übernehmen.

Während seiner vierjährigen Tätigkeit habe Glück die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren erfolgreich geführt und maßgeblich zu ihrer Modernisierung und Weiterentwicklung beigetragen, heißt es in der Mitteilung des Klinikverbunds. Unter seiner Leitung konnten die Generalsanierung und der Teil-Neubau der Klinik Ottobeuren abgeschlossen sowie der Neubau der Klinik Mindelheim initiiert werden. Durch die Etablierung neuer Abteilungen, wie der Geriatrie, und durch die Förderung der Verzahnung stationärer und ambulanter Leistungen habe Glück das Leistungsspektrum der Standorte nachhaltig erweitert.

Marie Demuth fängt am 1. Februar beim Klinikverbund Allgäu an

Seine Nachfolge tritt Marie Demuth zum 1. Februar 2025 an. Die 33-Jährige bringe umfassende Erfahrung im Klinikmanagement sowie in der Gesundheitsökonomie mit, wie es in der Pressemitteilung heißt. Zuletzt war sie Geschäftsführerin der Klinik am Birkenwald in Nürnberg. Sie war zudem als Referentin der Geschäftsführung der Sana Klinik München GmbH sowie als Associate Product Manager in der Medizintechnikbranche tätig. Demuth hat Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth studiert und sowohl den Bachelor als auch den Master of Science erfolgreich abgeschlossen. Ergänzend hat sie internationale Erfahrungen durch eine Forschungsreise in den USA an der University of North Carolina und in Washington, D.C. gesammelt.

„Mit der Berufung von Frau Demuth setzen wir auf interne Führungsstärke und strategische Kompetenz, um die Standorte des Klinikverbunds zukunftssicher aufzustellen. Wir danken Florian Glück für seine Arbeit im Allgäu und freuen uns, mit Marie Demuth eine versierte Nachfolgerin gewonnen zu haben“, sagt Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu. (mz)