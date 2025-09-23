Icon Menü
Markt Rettenbach: Erster Schultag für die Erstklasskinder in Markt Rettenbach

Markt Rettenbach

Erster Schultag für die Erstklasskinder in Markt Rettenbach

De Klasse 1b in Markt Rettenbach
Von Christine Räth für Grund- und Mittelschule Markt Rettenbach
    Klasse 1b mit Klassenlehrerin Birgit Müller.
    Klasse 1b mit Klassenlehrerin Birgit Müller. Foto: Christine Räth

    Die Klasse 1b in Markt Rettenbach mit Klassenlehrerin Birgit Müller besuchen Martin Arnold, Peace Chukwu, Aurelio Di Noia, Paulina Graf, Alois Groß, Leni Hannes, Luis Huber, Jannik Kraus, Mica Leinsle, Leon Maier, Helene Merk, Veit Meyer, Ronja Moser, Patrizia Munding, Mila Seitz, Thomas Strobl, Gabriel Urlbauer und Magdalena Völk.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

