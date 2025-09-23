Icon Menü
Markt Rettenbach: Erster Schultag in Markt Rettenbach

Markt Rettenbach

Erster Schultag in Markt Rettenbach

Herzliches Willkommen an die ABC-Schützen der Klasse 1a aus der Gemeinde Markt Rettenbach
Von Christine Räth für Grund- und Mittelschule Markt Rettenbach
    Die Klassenlehrerin Ulrike Ludwig begrüßt die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a.
    Die Klassenlehrerin Ulrike Ludwig begrüßt die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a. Foto: Christine Räth

    Die Klassenlehrerin Ulrike Ludwig begrüßt die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a in Markt Rettenbach: Moritz Dittmann, Nejla Donlic, Sam Eder, Manuel Fiener, David Holdenried, Rosa Lina Jall, Leo Kößler, Lio-Bryan Lehmann, Lina Merz, Anton Miller, Isabella Mußack, Roza Özdemir, Leo Prexl, Jakob Schindele, Simon Schmalholz, Sonja Schwaier, Louisa Weiß, Greta Woishuber.

