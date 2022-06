Markt Wald

Bald erste Bestattungen in Markt Walds Naturfriedhof

Plus In Markt Wald eröffnet einer von zwei Naturfriedhöfen in Schwaben. Ein Ehepaar berichtet, warum es sich nach dem Tod des Sohnes für diese Bestattung entschieden hat.

Von Sandra Baumberger

Auf dem frisch geschotterten Weg, der sich durch den lichten Mischwald nördlich von Schnerzhofen schlängelt, sind Helga und Erich Maier (Namen von der Redaktion geändert) auf der Suche nach einem ganz besonderen Platz: Ruhig soll er sein und eine möglichst schöne Aussicht bieten. Direkt am Waldrand werden sie fündig: Hier unter der Buche, deren Laub die Sonne an diesem Vormittag so schön zum Leuchten bringt, soll ihr Sohn seine letzte Ruhe finden. Seine Urne wird die erste sein, die auf dem Markt Walder Naturfriedhof bestattet wird.

