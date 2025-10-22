Haushalt 2025: Markt Walder Gemeinderat stimmt Krediten zu

Haushaltsberatungen können lange dauern und zu echten Streitigkeiten im Stadt- oder Gemeinderat führen. Nicht so in Markt Wald: Dort wurde der Haushalt für das laufende Jahr in der jüngsten Gemeinderatssitzung nach gerade einmal 20 Minuten einstimmig beschlossen – und das, obwohl die Gemeinde in den nächsten Monaten und Jahren vor großen Investitionen steht, die sie nur mit neuen Schulden stemmen kann.

Dazu gehören die Erweiterung des Kindergartens in Oberneufnach, Bau des Feuerwehrhauses, energetische Sanierung der Grundschule und des Adlersaals, die Erweiterung der Kläranlage sowie der Umbau der alten Kläranlage zu einem Regenrückhaltebecken.

Markt Wald muss Kredite in Millionenhöhe aufnehmen

„Wir müssen wieder Schulden machen“, sagt Markt Walds Bürgermeister Christian Demmler. „Aber wir haben nach wie vor einen gesunden Haushalt“, versichert er. Das sahen auch die Gemeinderäte, die mit der Haushaltsvorberatung befasst waren, wie auch der Haupt- und Personalausschuss der Gemeinde so. „Der Haushalt wurde ohne Änderung einstimmig beschlossen“, sagt Demmler.

Icon vergrößern Die Gemeinde Markt Wald muss für den verabschiedeten Haushalt wieder Kredite aufnehmen. Foto: Christian Dietmaier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Gemeinde Markt Wald muss für den verabschiedeten Haushalt wieder Kredite aufnehmen. Foto: Christian Dietmaier

Der vom Marktrat verabschiedete Haushalt sieht im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben 6,16 Millionen Euro vor. Im Vermögenshaushalt, der die Investitionen der Gemeinde beinhaltet, sind 5,56 Millionen Euro eingeplant. Das vergangene Haushaltsjahr schloss die Gemeinde Markt Wald noch mit einem Überschuss von rund einer Viertelmillion Euro ab und musste zu keiner Zeit einen Kredit aufnehmen, um Ausgaben decken zu können. Das wird sich im kommenden Jahr ändern. Denn es stehen hohe Investitionen an:

Das Feuerwehrhaus ist der größte Posten im Haushalt

Der größte Posten ist das Feuerwehrhaus an der Bahnhofstraße. In diesem Jahr ist nun die Fertigstellung geplant und mit Ausgaben in Höhe von 3,2 Millionen Euro angesetzt. Viel Geld nimmt Markt Wald auch für die Kinderbetreuung in die Hand. So sei für das Kindergartenjahr 2025/26 mit einer hohen Auslastung zu rechnen, was die Ausgaben auf rund 888.000 Euro steigen lässt. Nach Abzug der Einnahmen und Förderungen bleibe ein Defizit von rund 471.000 Euro heißt es um Vorbericht zum Haushaltsplan. Dringend notwendig sei auch die Erweiterung des Kindergartens in Oberneufnach. Die bestehende Containeranlage soll möglichst bald durch einen Anbau am bestehenden Kindergarten ersetzt werden. „Auch, wenn die Kinder ihre Container ehrlicherweise richtig gern haben“, sagt Herbert Egger, Geschäftsleiter und Kämmerer der Gemeinde. „Aber wir versuchen, Eigentum zu bauen“, so Egger. Deshalb habe man im Haushalt bereits für die kommenden zwei Jahre über eine Million Euro im Haushalt eingeplant.

Icon vergrößern Die Kläranlage in Markt Wald soll erweitert werden. Foto: Alf Geiger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kläranlage in Markt Wald soll erweitert werden. Foto: Alf Geiger

Gestiegen sind auch die Kosten für den Unterhalt der Kläranlage, vor allem wegen der gestiegenen Energiepreise und der Entsorgung von Klärschlamm. Knapp 600.000 Euro werden hier ausgegeben, was ein Defizit von rund 313.000 Euro ausmacht. Hier zeichnet sich allerdings in absehbarer Zeit eine Lösung ab: Zusammen mit der Gemeinde Mittelneufnach, deren Klärpotenzial ebenfalls an Grenzen stößt, wird man auf interkommunaler Ebene zusammenarbeiten. „Wir erweitern unsere Kläranlage und nehmen die Mittelneufnacher mit auf“, erklärt Egger den geplanten Abwasserverbund. Die alte Kläranlage wird zu einem Regenrückhaltebecken umgebaut. Dafür sind im aktuellen Haushalt 185.000 Euro veranschlagt.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt um fast 1300 Euro

Die energetische Sanierung der Grundschule wird dagegen noch aufgeschoben. Sobald es eine Fördermöglichkeit gibt, sollen dann neue Fenster und eine Wärmeisolierung in Angriff genommen werden. Hierfür hat die Gemeinde schon vor Jahren eine Gesamtkostenschätzung gemacht. Doch die damals angesetzten 718.000 Euro dürften längst überholt sein. „Sobald eine Förderung dieses Projekts möglich ist, wird die Umsetzung vorangetrieben“, heißt es im Vorbericht des Haushaltsplans.

Icon vergrößern Die energetische Sanierung der Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald wird noch einmal aufgeschoben. Foto: Sandra Baumberger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die energetische Sanierung der Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald wird noch einmal aufgeschoben. Foto: Sandra Baumberger

Und auch die PV-Anlagen zum Eigenverbrauch auf gemeindlichen Gebäuden werden aufgeteilt: Im kommenden Jahr soll das Rathaus bestückt werden, die Kosten sollen sich auf 150.000 Euro belaufen. Beim Kindergarten und der Kläranlage würden die Schritte dann eingeleitet, wenn die Entwicklung für den Ausbau und die Erweiterung der Gebäude feststeht.

Die Einnahmenseite hat sich in Markt Wald kaum verändert: Der Anteil über die Einkommensteuer hat sich mit 1,54 Millionen Euro etwas erhöht (2024: 1,4 Millionen Euro). Die Gewerbesteuer bleibt bei rund 750.000 Euro. „Wir haben kaum Gewerbe, aber die, die da sind, stützen uns gewaltig“, sagt Egger. Bei den Schlüsselzuweisungen rechnet er heuer mit 840.000 Euro (Vorjahr: 660.000 Euro). Allerdings hat sich auch die Kreisumlage erhöht: 1,35 Millionen Euro gegenüber 1,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich in Markt Wald deutlich erhöhen: von 823 Euro im Vorjahr auf nunmehr 2100 Euro.

Der Haushalt im Überblick:

Verwaltungshaushalt: 6,16 Millionen Euro (Vorjahr: 5,60 Millionen Euro)

Vermögenshaushalt: 5,56 Millionen Euro (Vorjahr: 4,32 Millionen Euro)

Gewerbesteuereinnahmen: 750.000 Euro (Vorjahr: 750.000 Euro)

Schlüsselzuweisung: 840.000 Euro (Vorjahr: 660.000 Euro)

Kreisumlage: 1,35 Millionen Euro (Vorjahr: 1,2 Millionen Euro)

Schuldenstand: 4,77 Millionen Euro (Vorjahr: 1,86 Millionen Euro)