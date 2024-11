Die großen Herausforderungen in Markt Wald

Vier Bürgerversammlungen organisierte Bürgermeister Christian Demmler für die Bürgerinnen und Bürger in Markt Wald und seinen Ortsteilen. Die rege Teilnahme zeigte, wie interessiert die Markt Walder an der Gemeindepolitik sind. Demmler stellte die wichtigsten Projekte für die Zukunft vor. Da ist einmal ein gemeinsames Feuerwehrhaus für die Wehren aus Markt Wald, Oberneufnach und Anhofen, das im Sommer begonnen wurde. Weiter müsse die Gemeinde mit steigenden Kindergartenbesuchern fertig werden. Und auch der Hochwasserschutz werde die Gemeinde, so Demmler, noch weiter beschäftigen. Bekanntlich lief beim Maihochwasser der Schnerzhofer Weiher, der als Rückhaltebecken gilt, über. Und weiter gedenkt der Markt im kommenden Jahr an seinen großen Sohn: Christoph Scheiner, der Mitentdecker der Sonnenflecken.

Wilhelm Unfried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markt Wald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Demmler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis