Er war der „Lenker von Markt Wald“

Die Gemeinde Markt Wald trauert um Erwin Baumeister, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Der Marktrat eröffnete seine jüngste Sitzung am Dienstabend mit einer Schweigeminute, denn Baumeister war über viele Jahre ein „Lenker“ der Staudengemeinde. Er gehörte 30 Jahre dem Gemeinderat an, davon 16 Jahre als Erster Bürgermeister. In seiner menschlichen Art konnte er mit den Menschen umgehen und auch überzeugen. Schließlich wird nicht jeder mit 16 Jahren Vorsitzender eines Schützenvereins. Und schließlich war sein Beruf auch Hobby, gerne steuerte er bis ins hohe Alter einen seiner Busse. Es machte ihm einfach Spaß, bei Ausflügen oder Wallfahrten „seinen Markt Waldern“ die Schönheiten der Heimat näher zu bringen.

Der Verstorbene kam am 14. August 1933 in Markt Wald zur Welt. Er schloss eine Wagnerlehre ab und hatte mit 16 Jahren seinen ersten Führerschein. Später arbeitete er in der örtlichen Ziegelei als Brenner und Kraftfahrer. Dies war wohl der Auslöser dafür, dass er sich später als Fuhrunternehmer selbstständig machte. 1969 mit der Schulreform erweiterte er den Fuhrpark um Busse. 1997 übergab er seinen Betrieb an seinen Sohn Richard.

1954 heiratete er seine Franziska. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor. Um den Verstorbenen trauert aber auch eine große Zahl an Enkel und Urenkel. Während Ehefrau Franziska, die im Sommer dieses Jahres verstarb, sich um die Familie kümmerte, engagierte sich der Altbürgermeister um seine Heimatgemeinde Markt Wald. In über zehn Vereinen wurde er zum Ehrenmitglied ernannt, er zählte einmal 40 Vereine auf, in denen er Mitglied war.

Unermüdlich setzt er sich für die Belange seiner Heimatgemeinde ein. Neben den 30 Jahren im Rathaus gehörte er noch 18 Jahre dem Kreistag an. Für seinen Einsatz für die Allgemeinheit wurde er unter anderem mit der Verdienstmedaille der Gemeinde und des Landkreises Unterallgäu ausgezeichnet. Weiter erhielt er die Medaille der kommunalen Selbstverwaltung des Freistaates und das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.

Die Beerdigung findet am Samstag, 16. November, um 10 Uhr, auf dem Friedhof in Markt Wald statt.