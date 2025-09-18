Erstklässler an der Christoph-Scheiner-Schule

Ihren ersten Schultag in Markt Wald haben folgende Buben und Mädchen gefeiert: Maximilian Baur, Lara Brückner, Amelie Chudoba, Kilian Dempf, Diana Frieß, Lauritz Gattinger, Luca Götz, Justin Hampp, Tim Hartmann, Elaine Hippold, Lena Horn, Johannes Kögel, Eliyah Korljan, Matthew Krause, Iris Prudlo, Fabio Riedel, Tiam Schmid, Jakob Stadler, Ilias Usai, Henry Weber, Veronika Zghirvach.

