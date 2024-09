Startseite Icon Pfeil nach unten Mindelheim Icon Pfeil nach unten Markt Wald: Fünf Verletzte und 50.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Schnerzhofen und Siebnach sind am Sonntag fünf Personen verletzt worden. Laut Polizei kam eine 36-jährige Frau, die mit ihrem dreijährigen Sohn unterwegs war, mit ihrem Wagen im Verlauf einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die andere Fahrspur. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens, besetzt mit einer Familie, konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin des zweiten Autos musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die insgesamt fünf leicht- bis mittelschwer verletzten Personen kamen teils mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken. Insgesamt waren drei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die freiwilligen Feuerwehren Oberneufnach, Markt Wald und Ettringen waren mit insgesamt 50 Einsatzkräften vor Ort, so die Polizei. (mz)