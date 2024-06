Kirche und Kapelle in Markt Wald strahlen wieder

Die Sanierungen der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Markt Wald und des Kirchturms der Kapelle St. Josef in Oberneufnach sind abgeschlossen. Dankmesse am Sonntag.

Mit einem seligen Lächeln steht Pater Michael vor der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und blickt auf das neu gedeckte Kirchendach. "Die Sanierung hat viel Geld gekostet, aber viele Menschen kommen in unsere Kirche und erfahren Trost und Kraft", sagt er dankbar. Neben dem Millionenprojekt wurde auch der Kirchturm der Kapelle St. Josef in Oberneufnach instand gesetzt.

"Es ist wirklich schön geworden, da kann man stolz drauf sein", sagt Kirchenpfleger Richard Thalhofer zufrieden. Die Pfarrkirche erstrahlt als Wahrzeichen des Dorfes in neuem Glanz und ist nach erfolgreich abgeschlossener Sanierung vor allem wieder sicher. Aufgrund von mehreren angefaulten Balken waren im Jahr 2017 bereits die Emporen saniert worden, in den letzten beiden Jahren wurden nun die erheblichen Schäden im Dachgeschoss und im Dachgebälk beseitigt, um eine Schließung der Kirche zu verhindern.

Pater Michael (Mitte) ist über die gelungene Sanierung genauso glücklich wie Kirchenpfleger Richard Thalhofer (links) und Kassenverwalter Karl Dolp (rechts). Foto: Kathrin Elsner

Die zwischen 1483 und 1499 errichtete spätgotische Kirche liegt den Menschen in Markt Wald besonders am Herzen. "Unsere Vorfahren haben so eine wunderschöne Kirche gebaut, jetzt sind wir dran, sie zu erhalten", betont Pater Michael, "für mich ist es ein Segen, dass ich auch einen Beitrag leisten durfte."

Die Markt Walder sind stolz auf die Sanierung von Pfarrkirche und Kapelle

Die Sanierungskosten von 980.000 Euro übernahm zu 70 Prozent die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg. Die verbleibenden 30 Prozent der Kosten konnten von der Kirchengemeinde (Eigenkapital 170.000 Euro), der Gemeinde Markt Wald, dem Landkreis, dem Bezirk und durch Spenden finanziert werden. "Zurzeit sind wir jetzt pleite", sagt Kassenverwalter Karl Dolp, die letzten Reserven wurden für eine akut notwendige Kirchturmsanierung der Kapelle St. Josef in Oberneufnach benötigt. Die Holzschindeldeckung der Kuppel seien durch die Witterung und durch Taubenkot total zerstört und das Dach stellenweise undicht gewesen, erzählt er, aufgrund der längeren Haltbarkeit habe man sich nun für eine Kupferdeckung entschieden. Weitere 124.000 Euro mussten in die Hand genommen werden, von denen glücklicherweise 60 Prozent die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg übernahm.

Im Zuge der Arbeiten wurden die Sparren verstärkt, die Dachlattung erneuert und das Kirchendach neu eingedeckt. Foto: Kathrin Elsner

Neben den beauftragten Sanierungsprofis waren Karl Dolp und Richard Thalhofer unermüdlich im ehrenamtlichen Einsatz. "Die beiden sind so aktiv, ohne sie hätten wir gar keine Chance gehabt, die Kirche hier so schön zu sanieren", sagt Pater Michael dankbar. Beide Herren engagieren sich bereits seit rund 50 Jahren in kirchlichen Ehrenämtern. "Ohne geht es nicht", ist Karl Dolp überzeugt, "wenn jeder nur schaut, was für ihn finanziell herausspringt, steht alles." Auch für Richard Thalhofer ist die Übernahme von ehrenamtlicher Verantwortung eine Selbstverständlichkeit, mit der Pfarrkirche fühle der gebürtige Markt Walder sich besonders verbunden. "Für mich ist es wie ein Eigentum."

Die ehrenamtlichen Helfer in Markt Wald waren unermüdlich im Einsatz

Bei den Sanierungsarbeiten habe ihn als Schreinermeister besonders fasziniert, wie die Sparren bei geschlossenem Dach saniert wurden. Im Rahmen der statischen Instandsetzung von Dachstuhl und Dach wurde der Westgiebel mit Spezialdübeln und Winkeleisen verankert und das Dachstuhlgebälk ausgebessert. "Bei den Balken wurde nur der verfaulte Teil entfernt und ersetzt, sodass die alten Balken erhalten wurden", freut sich Karl Dolp. Im Zuge der Arbeiten wurden zudem die Sparren verstärkt und die Dachlattung erneuert. Da die bisherigen Dachplatten bereits sehr alt waren, wurde das Kirchendach neu eingedeckt. Neu sei eine Hinterlüftung des Dachstuhls, die eine Luftzirkulation ermögliche, erklärt Dolp.

Den Baufortschritt bei jedem Gottesdienst zu beobachten, sei ein Herzensöffner für ihn gewesen, erzählt Pater Michael und lächelt. Als am Ende Gerüst und Geräte abgebaut waren, war die empfundene Freude perfekt. "Die Kirche strahlt wieder", findet er und freut sich noch über eine andere Tatsache ganz besonders: "Die Arbeiten waren alle reibungslos und niemand hat sich verletzt." Dies sei ein weiterer schöner Grund, zum Abschluss der Sanierungsarbeiten eine Dankmesse zu feiern.

Die Dankmesse wird am Sonntag, 2. Juni, um 10 Uhr, mit Dekan Andreas Straub in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Markt Wald stattfinden. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Gemeinschaftschor der Pfarreiengemeinschaft unter der Leitung von Monika Dempfle und Mathias Jannetti an der Orgel. Nach dem Gottesdienst ist ein kurzes Standkonzert der Blaskapelle Markt Wald geplant.