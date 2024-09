Bürgerenergie: Markt Wald setzt auf Sonnenstrom

Im Grunde ist es eine klare Sache: Der Gemeinderat von Markt Wald setzt auf Öko-Strom aus Photovoltaik und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde die Genossenschaft Bürgerenergie Markt Wald aus der Taufe gehoben, um das erste Sonnenstrom-Projekt in Markt Wald mitzufinanzieren. Denn damals wie heute ist der Gemeinderat nur zu einer Baugenehmigung bereit, wenn es den Bürgerinnen und Bürgern im Dorf zugutekommen kann. Bei der ersten PV-Anlage ist das gelungen, mehr als 100 Interessierte fanden sich damals, um Anteile an der Genossenschaft zu zeichnen. Ihr finanzieller Einsatz wird seither jährlich mit einer Dividende belohnt – ein Gewinn für alle Beteiligten also, wie auch Daniel Thalhofer von der Bürgerenergie Markt Wald eG bei der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte.

