Selina, wie geht es dir nach dem Ausscheiden bei „The Voice of Germany“?

MZ: Wie geht es dir und wobei stören wir dich gerade?

SELINA HARTEL: Mir geht es ziemlich gut, mein Ausscheiden aus der Show, die jetzt ausgestrahlt wurde, ist ja schon ein paar Monate her. Im Moment bin ich fleißig, was das Songwriting betrifft, und bin ein paar anstehende Projekte am Klären. Ein Freund, der aus der Schweiz kommt, und ich werden ungefähr Anfang Dezember ein gemeinsames Cover veröffentlichen und ich werde auch zusammen mit ihm am 11. Januar ein Konzert in der Nähe von Zürich spielen.

MZ: Leider bist du bei The Voice of Germany ausgeschieden. Mit welchen Gefühlen blickst du jetzt auf die Show?

SELINA HARTEL: Die erste große Enttäuschung über mein Ausscheiden ist schon lange vorbei, daher kann ich durchweg positiv darüber zurückdenken. Es war so eine unglaubliche und surreale Reise, die man vermutlich nur einmal im Leben erleben darf. Ich bin dankbar, dass mir die Chance gegeben wurde, ohne große Bühnenerfahrung, und dass das gesamte Team an mich geglaubt hatte, obwohl ich so krasse Probleme mit der Nervosität hatte. Anfangs habe ich mich nicht mal getraut, in den Proben zu singen. Außerdem durfte ich mit absoluten Vollprofis zusammenarbeiten und habe unglaubliche Freundschaften geschlossen.

MZ: Was hast du bei der TV-Show gelernt?

SELINA HARTEL: Ich habe vor allem gelernt, an mich und meine Fähigkeiten zu glauben. Natürlich konnte ich auch sehr viele gesangliche Tipps von unseren Vocal Coaches mitnehmen. Aber das Allergrößte, was ich dadurch gelernt habe, ist, wie unfassbar groß meine Liebe zur Musik ist.

MZ: Was hast du jetzt vor?

SELINA HARTEL: Mittlerweile habe ich ja schon eine relativ große Reichweite auf TikTok und versuche dort, so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik zu erreichen. Sobald ich mich bereit fühle, wird dann auch eigene Musik veröffentlicht. Ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der mich dabei supportet und mich auf meinem Weg begleitet. Als Nächstes werde ich aber noch einmal nach Berlin reisen, um beim Halbfinale und Finale meine Freunde anfeuern zu können. Ich werde auf jeden Fall weiter singen und nie aufhören, an meine Träume zu glauben.

MZ: Was ist dein größter Traum?

SELINA HARTEL: Mein größter Traum war es ja jahrelang, mal bei „The Voice“ auf der Bühne zu stehen. Diesen konnte ich mir ja bereits erfüllen. In Zukunft setze ich mir immer kleine Ziele, um irgendwann mit der Musik mein Leben zu finanzieren. Auch wenn’s mir sehr schwerfallen würde, meine Abteilung „FT-FK“ in der Arbeit bei der Firma Grob irgendwann im Stich lassen zu müssen.