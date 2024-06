Sie trommeln für das Marcktfest in Markt Wald

Am Freitag läuten die Böllerschützen das historische Marcktfest ein. Auch bei den Tänzern, Trommlern und Musikern ist die Vorfreude unhaltbar.

Wenn jeder mit jedem musiziert, trommelt, tanzt und glücklich ist, kann das Marcktfest nicht mehr weit sein. Seit Februar wurden über Vereinsgrenzen hinweg gemeinsame Musikstücke und Tänze eingeübt, das Ergebnis ist zauberhaft. Klein und Groß tanzen zu historischen Klängen und Trommelschlägen mit einer Lebensfreude, die ihresgleichen sucht. Am Freitag ist es so weit.

Die vor rund zehn Jahren von Ralf Wohlfahrt gegründete Trommlergruppe Knüppel auf’m Sack gehört inzwischen untrennbar zum Marcktfest in Markt Wald dazu. Am Freitag geht es los. Foto: Kathrin Elsner

Eine große Gruppe Mittelalterfans hat sich auf dem Übungsgelände versammelt. In historische Kleidung gehüllt und mit einem befreiten Lächeln auf den Lippen wird zu historischen Klängen und Trommelschlägen getanzt, gelacht und das Leben genossen. "Ich freu’ mich einfach", sagt André Schubert und strahlt, gemeinsam mit Ehefrau und Tochter hatte er die Initiative für eine offene Gruppe ergriffen, in der vereinsübergreifend jeder willkommen ist. Durch das gemeinsame Einüben der Stücke kann nun beim Marcktfest in jedem Lager nach Herzenslust in immer anderen Konstellationen musiziert und getanzt werden.

Für viele Teilnehmer beim historischen Marcktfest in Markt Wald wird ein Kindheitstraum wahr

Ein Traum, der auch für die vierjährige Magdalena in Erfüllung gehen wird. In rotem Kleidchen tanzt sie an der Hand von ihrer Mama Cornelia Reuter, auch ihre einjährige Schwester Valentina ist bei der Probe dabei. "Die Vorfreude ist riesig, und es ist aufregend für die Kinder, Magdalena fragt mich jeden Tag, wann es losgeht", freut sich die Mama. Das Schöne am Marcktfest sei, dass das ganze Dorf etwas zusammen mache, jeder dabei sei und dazugehöre. "Musik geht immer und mit Kindern tanzen auch", freut sie sich. Während seine Mädchen tanzen, schlägt Papa Bernhard Jakob die große Trommel und lächelt.

Die vor rund zehn Jahren von Ralf Wohlfahrt gegründete Trommlergruppe Knüppel auf'm Sack gehört inzwischen untrennbar zum Marcktfest dazu, begleitet wird sie traditionell von Dudelsack-Spielerinnen und -Spielern. "Wir haben damals alle Trommeln und Dudelsäcke selbst gebaut", erzählt Ralf Wohlfart, "es soll ein bisschen rumpeln, wenn wir kommen, ist sofort was los, das macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß". Dass sein elfjähriger Sohn Till als jüngster Trommler mit dabei ist, freue ihn besonders. "Früher hatte Tanzmusik immer einen Dudelsack dabei", erzählt Musiklehrerin Therasia Hörl, die das ungewöhnliche Instrument bereits seit 34 Jahren spielt und ihr Wissen gerne an die Gruppe weitergibt.

Instrumentenbauer André Schubert (rechts) freute sich als Mitinitiator der offenen Gruppe, dass am Übungsabend schon viele Tänze klappten. Foto: Kathrin Elsner

Die Vorfreude auf das Marcktfest in Markt Wald scheint alle zu vereinen

Die Tänze klappen am Übungsabend so gut, dass es fast keiner Anleitung mehr bedarf, André Schubert lächelt warmherzig. Die Stimmung ist fröhlich und entspannt, das nahende Marcktfest scheint alle zu vereinen. Melanie Forster erlebt diese besondere Zeit als Zugezogene das erste Mal. "Das ganze Dorf lebt für dieses Fest, da wird man einfach mitgezogen", sagt sie und strahlt mit den anderen Tänzerinnen und Tänzern um die Wette. Auch die Zusamfunken schwingen voller Freude das Tanzbein. In historischer Kleidung zu tanzen sei etwas ganz Besonderes, finden die Gardemädels. "Es ist chilliger", verrät Johanna Strodel mit einem Augenzwinkern, "es macht einfach Spaß."

An den Tänzen zu historischen Klängen hatten beim Marcktfest in Markt Wald alle Generationen viel Spaß. Foto: Kathrin Elsner

Zur Freude der Anwesenden zeigen sie zwei weitere eigens fürs Marcktfest eingeübte Tänze. André Schubert steht am Rand und beobachtet das bunte Treiben. "So viele Musiker und Tänzer", sagt er mit leuchtenden Augen, "ich freu mich so, dass heute viele Tänze geklappt haben." Für ein gelungenes Fest sei eine gute Vorbereitung sehr wichtig, "und dann sieht man schon, auf dem Fest einfach laufen lassen".

Wer die Musiker, Trommler und Tänzer gemeinsam erleben möchte, darf sich an beiden Festsamstagen und -sonntagen (29./30. Juni und 6./7. Juli) um 16.30 Uhr am Marktplatz über eine musikalische Überraschung freuen.