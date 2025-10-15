Unbekannte beschädigen Zug-Waggons

Unbekannte haben in Markt Wald mehrere Zug-Waggons beschädigt. Wie die Polizei berichtet, müssen sich die Taten wohl im Zeitraum von 29. September bis 13. Oktober ereignet haben.

Die bis dato unbekannten Täter beschmierten die am Bahnhof abgestellten Zug-Waggons mit Graffiti. Des Weiteren verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Waggon und beschädigten dort die Personensitze, indem sie die Sitzbezüge heraustrennten und mitnahmen.

Durch die Straftaten entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 9680-0 zu melden.