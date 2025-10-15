Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Markt Wald: Unbekannte beschädigen Zug-Waggons

Markt Wald

Unbekannte beschädigen Zug-Waggons

Graffiti und Vandalismus an abgestellten Zug-Waggons sorgen für Ermittlungen in Markt Wald. Wer hat etwas gesehen?
Von Mindelheimer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Wer hat die Unbekannten gesehen, die in Markt Wald Zug-Waggons beschädigt haben.
    Wer hat die Unbekannten gesehen, die in Markt Wald Zug-Waggons beschädigt haben. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in Markt Wald mehrere Zug-Waggons beschädigt. Wie die Polizei berichtet, müssen sich die Taten wohl im Zeitraum von 29. September bis 13. Oktober ereignet haben.

    Die bis dato unbekannten Täter beschmierten die am Bahnhof abgestellten Zug-Waggons mit Graffiti. Des Weiteren verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Waggon und beschädigten dort die Personensitze, indem sie die Sitzbezüge heraustrennten und mitnahmen.

    Durch die Straftaten entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 9680-0 zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden