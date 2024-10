Vergessenes Essen auf dem Herd führt zu Evakuierung

In der Nacht auf Freitag ist in Markt Wald die Feuerwehr ausgerückt, nachdem ein 81-jähriger Mann sein Essen auf dem Herd vergessen hatte. Laut Polizei kam es deshalb zu einer starken Rauchentwicklung, auch der Rauchmelder löste aus. Die Bewohner des Hauses wurden wegen des eingeatmeten Rauchs vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Haus musste mehrere Stunden durch die Feuerwehr gelüftet werden, bis die Hausbewohner wieder zurückkehren konnten. Am Gebäude konnte die Feuerwehr keine Schäden feststellen, heißt es im Polizeibericht. (mz)

