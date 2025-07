TSV Markt Wald: Damen II steigen in die Südliga 4 auf

Die zweite Damenmannschaft des TSV Markt Wald hat eine erfolgreiche Tennissaison hinter sich: Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sicherte sich das Team ungeschlagen den Meistertitel und steigt damit in die Südliga 4 auf. Gespielt wurde gegen die Teams aus Buchloe, Oberottmarshausen, Germaringen, Wehringen, Bad Wörishofen und Schwabmünchen. Die Mannschaft bestand in dieser Saison aus Helene Wenger, Lucia Palermo, Selina Hartel und Jennifer Frey. Frey blieb sowohl im Einzel als auch im Doppel über die gesamte Saison ungeschlagen. „Was für eine fantastische Saison! Unser eingespieltes Team hat von Spiel zu Spiel mit Zusammenhalt und Siegeswillen überzeugt. Diesen Erfolg widmen wir unserem Trainer Stefan Gutser, der uns die ganze Saison über unterstützt hat“, sagte Mannschaftsführerin Selina Hartel. Mit dem Aufstieg wartet in der kommenden Saison eine neue Liga und damit auch neue Herausforderungen – denn die Südliga 4 ist die höchste Spielklasse, die eine Vierer-Mannschaft in Südbayern erreichen kann. Die bisherige Teamleistung macht Hoffnung auf einen erfolgreichen Start auf diesem neuen Niveau. (mz)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!