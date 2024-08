Deutsche Luftwaffe setzt wieder auf den Mattsieser Flugzeugbauer Grob Aircraft

Die Freude ist groß bei Grob Aircraft in Mattsies: Die Deutsche Luftwaffe hat ihren Vertrag für die Pilotenausbildung mit dem Flugzeughersteller aus Mattsies verlängert. Auch in den kommenden Jahren wird sie auf das bewährte Schulungsflugzeug Grob G120TP setzen, das vom Grob-Aircraft-Standort in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona bereitgestellt wird. Die G120TP dient als Einstiegsflugzeug für angehende Kampfpiloten der Bundeswehr und ist ein wichtiger Bestandteil des Trainingsprogramms, das junge Pilotinnen und Piloten auf ihren zukünftigen Dienst vorbereitet.

Grob Aircraft freut sich über die Zusammenarbeit mit der Deutschen Luftwaffe

„Wir sind stolz, dass die Deutsche Luftwaffe weiterhin auf unsere Flugzeuge setzt und unsere Partnerschaft fortführt“, erklärt Karl Fürnrohr, Chief Sales Officer bei Grob Aircraft. „Dieser Vertrag ist ein Beweis für die Qualität unserer Arbeit und unsere langjährige Expertise in der Ausbildung von Piloten.“

Icon Vergrößern Marcus Faber, der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, hat Mattsies besucht. Unser Bild zeigt ihn (Mitte) mit Thomas Brenner und Karl Fürnrohr. Foto: Theresa Pfeifer-Wölfle/Grob Aircraft Icon Schließen Schließen Marcus Faber, der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, hat Mattsies besucht. Unser Bild zeigt ihn (Mitte) mit Thomas Brenner und Karl Fürnrohr. Foto: Theresa Pfeifer-Wölfle/Grob Aircraft

Vergangene Woche begrüßte man bei Grob Aircraft zudem Marcus Faber, den neuen Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Faber besuchte das Unternehmen in Mattsies zu seinem Amtsantritt und gratulierte persönlich zur Vertragsverlängerung. Während seines Besuchs wurden zudem verschiedene sicherheitspolitische Themen erörtert und die Bedeutung der Ausbildung zukünftiger Piloten für die Bundeswehr hervorgehoben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Der Besuch zeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Industrie und Politik ist. Wir freuen uns darauf, weiterhin einen Beitrag zur Sicherheit und Verteidigung unseres Landes zu leisten“, fügt Fürnrohr hinzu. (mz, home)