Renault-Fahrer beschädigt Zaun einer Pferdekoppel

In der Nacht auf Mittwoch kam es im Ortsteil Mattsies in der Zeit von 19 bis 6.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer beschädigte den Zaun einer Pferdekoppel, wobei das Fahrzeug des Verursachers erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. An der Unfallstelle fand die Polizei einen silbernen rechten Außenspiegel eines Renault, der dem flüchtigen Fahrzeug zugeordnet werden kann. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 96800. Auch Autowerkstätten werden aufgefordert, sich zu melden, falls ein solches Fahrzeug mit entsprechendem Schadensbild zur Reparatur gebracht wird. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pferdekoppel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis