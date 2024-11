Meine Heizung hat Persönlichkeit

Es beginnt mit einem Gluckern, dann folgt ein Poltern, als hätte ich versehentlich einen Drachen aus dem Winterschlaf geweckt. Was gar nicht so falsch ist, wenn man bedenkt, dass meine Heizung gerade sieben Monate Dornröschenschlaf hinter sich hat. An den ersten kühlen Oktobertagen ignoriere ich sie noch tapfer und rede mir ein, dass ein dicker Pulli völlig ausreicht. Doch spätestens, als die ersten Schneeflocken das Allgäu erreichen und mein Wohnzimmer die Temperatur eines Iglus annimmt, gebe ich dann doch nach.

Hoffnungsvoll hänge ich also an dem sich langsam erwärmenden Metall und muss wie jedes Jahr mit Bedauern feststellen, dass das alte Ding nur stellenweise warm wird und mir durch das Gluckern fast schon zuschreit: „Entlüfte mich!“ Ja, was die Geräusche meiner Heizung mir alle Jahre wieder sagen wollen, weiß ich inzwischen. Doch was ich dann genau tun muss und wo eigentlich dieser Schlüssel schon wieder hin ist, ist mir immer wieder ein Rätsel.

Also: Google gefragt, Schlüssel im Baumarkt gekauft, Schüssel und Lappen bereitgelegt. Dann folgt er, dieser magische Moment, wenn die Heizung erleichtert zischt und mir einen kalten Wasserstrahl entgegenschießt. Ich stehe da, tropfend und fluchend, mit dem festen Glauben, dass sie mich nun endlich ernst nimmt.

Am Ende ist es wie immer: Die Heizung gewinnt. Denn trotz Entlüftens begrüßt mich der weiße Drache am nächsten Morgen mit einem – wenn auch leiseren – Gluckern. Die Staubschicht im Inneren, die ich eigentlich endlich entfernen wollte, tue ich auch in diesem Jahr als isolierende Schutzschicht ab und erfreue mich an den kleinen Momenten, in denen sie wider Erwarten effizient und kuschelig warm wird. Denn wer möchte schon eine Heizung ohne Persönlichkeit?