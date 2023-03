ACM produziert Sitze, Gurte und auch mal ein Bett für den Privatjet

Plus Das Memminger Unternehmen ACM stellt Innenausstattung und Sicherheitstechnik für Flugzeuge und Hubschrauber her. Wegen Corona gibt es neue Geschäftsfelder.

In einem Flugzeug darf in einigen tausend Metern Höhe nichts schief gehen – beim Menschen, aber auch beim Material. Mit beidem beschäftigt sich eine Memminger Firma: ACM entwickelt und baut Innenausstattungen für Flugzeuge sowie Hubschrauber. Entsprechend stehen die Buchstaben für Aircraft Cabin Modification (Flugzeug-Kabinen Anpassung).