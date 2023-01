Ein Millionär, der nichts von seinem Reichtum weiß

Im Raum Memmingen gewinnt ein Lottospieler im Dezember 2019 eine Million Euro. Das Problem: Der Gewinn wurde nie abgeholt. Allmählich drängt die Zeit.

Im Raum Memmingen gibt es offenbar einen Millionär, der von seinem Glück nichts weiß. Vor drei Jahren knackte ein Mann oder eine Frau den Hauptgewinnn der „BayernMillionen“. Doch bis heute hat sich niemand mit der Losnummer 0426492 gemeldet – und langsam wird die Zeit knapp. Denn der Anspruch auf die gewonnene Million endet am 31. Dezember 2023. „Bevor der Gewinn verfällt, werden wir noch mal eine Plakataktion machen“, sagt Verena Ober, Pressesprecherin von Lotto Bayern.

Wird der Millionen-Gewinn nicht abgeholt, könnte das Geld der Allgemeinheit zugutekommen

Der Spielschein wurde am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Raum Memmingen abgegeben – doch seither sind Schein und Besitzerin oder Besitzer verschollen. Wegen des Spieldatums wird vermutet, dass das Los vielleicht an Heiligabend 2019 unter einem Christbaum lag und dann keine weitere Aufmerksamkeit erhielt. „Gegebenenfalls schlummert die Spielquittung noch in einem Wintermantel oder ein Beschenkter ahnt noch nicht, was sein Geschenk eigentlich wert ist“, sagt die Lotto-Sprecherin.

Der BayernMillionen-Spielauftrag wurde anonym gekauft, „wir kennen den Käufer daher nicht“, sagt Ober. Auch Fahndungsplakate blieben ohne Erfolg. „Nicht abgeholte Gewinne fließen in einen Fonds, aus dem Preise für Sonderauslosungen finanziert werden, oder sie fließen für gemeinnützige Zwecke in den bayerischen Staatshaushalt. Die nicht abgeholten Gewinnbeträge kommen somit wieder der Allgemeinheit zugute“, sagt Ober.