Notarzt im Totschlagsprozess: „Hier ist irgendwas nicht so, wie sich‘s gehört“

Ärzte, Notfallsanitäter und ein Polizist kamen am zweiten Tag im Totschlagsprozess gegen einen 43-Jährigen zu Wort: Die meisten von ihnen waren vor Ort, nachdem die sechs Monate alte Louisa (Name von der Redaktion geändert) tot in ihrem Bettchen in einer Mindelheimer Wohnnung gefunden worden war. Ihrem Vater wird vorgeworfen, seine sechs Monate alte Tochter am Abend zuvor so stark geschüttelt und misshandelt zu haben, dass das Mädchen seinen Verletzungen erlag. Derzeit muss sich der Mann deshalb vor dem Landgericht Memmingen verantworten.

