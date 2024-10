Eine Tablette, drei Tage Blackout: Junger Mann rastet nach Drogenkonsum aus

Der Polizeibeamte, der zuerst am Tatort eintraf, schilderte seine Eindrücke: „Auf dem Weg in das Hotel sah ich eine kaputte Steinplatte an der Treppe, im Hausgang herab gerissene Tapeten und im Zimmer empfing uns der Angeklagte mit einer Schreckschusswaffe, die allerdings am Boden lag.“ Auch eine Schranktüre war zu Bruch gegangen. Grund für den Vandalismus war wohl der Konsum von Drogen. Der Heranwachsende vor Gericht: „Ich habe eine Tablette geschluckt, die hat mich aus der Bahn geworfen, ich weiß von fast drei Tagen nichts mehr.“ Dieser Ausraster hatte nun erhebliche Folgen für den jungen Mann.

