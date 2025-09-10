Baustart für die Löwenbräu-Arkaden steht unmittelbar bevor

In das brach liegende Gelände des Löwenbräu-Areals kommt Bewegung; der Baubeginn steht unmittelbar bevor. Das zuständige Unternehmen bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.
Bad Wörishofen
