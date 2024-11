154 Pfadfinder singen in Mindelheim

Im Rahmen des traditionellen Singewettstreites der Christlichen Pfadfinderschaft Kreuzträger haben sich 154 Pfadfinder aus dem ganzen Allgäu in Mindelheim getroffen. In der Aula des Mindelheimer Maristenkollegs konnten die Sechs- bis 21-Jährigen in ihren Gruppen ein Lied vortragen und sich damit in unterschiedlichen Kategorien mit den anderen Gruppen messen. Auf einem kleinen Spaziergang teilten die Pfadfinder nach dem Wettstreit ihre Musik mit den Passanten in der Mindelheimer Innenstadt. Die Pfadfinderlieder waren im Stadtzentrum neben dem Rathaus zu hören. Die Christliche Pfadfinderschaft Kreuzträger ist ein regional arbeitender Pfadfinderbund im Allgäu, der sich aus vier Stämmen in Kaufbeuren, Kempten, Memmingen und Mindelheim zusammensetzt. Gegenwärtig hat er ungefähr 180 Mitglieder, die zum Großteil zwischen sieben und 20 Jahren alt sind.

