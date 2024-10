28-Jähriger präsentiert der Polizei einen gefälschten Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeikräfte in Mindelheim auch einen 28-jährigen Autofahrer aufgehalten. Der Mann gab laut Polizeibericht an, keinen Geldbeutel dabei zu haben, er habe aber einen belgischen Führerschein. Als Beweis zeigte er ein Foto des vermeintlichen Führerscheins vor, heißt es im Polizeibericht. Doch das reichte nicht aus: Der Mann sollte mit dem richtigen Führerschein auf die Polizeidienststelle kommen. Noch am selben Abend sei er dort erschienen und habe den Führerschein vorgezeigt – bei der Kontrolle seien jedoch erhebliche Zweifel aufgekommen, ob das Dokument echt sei. Die Polizei geht von einer Totalfälschung aus. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung. (mz)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis