Am Freitagabend ist ein 31 Jahre alter Fahrradfahrer auf einem Feldweg in Richtung der Mindelheimer Nordsee gestürzt: Laut Polizei löste sich, als er durch eine tiefere Pfütze fuhr, das Vorderrad und verkantete sich in der Lenkergabel. Der Mann stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. (mz)

