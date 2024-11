33-Jähriger randaliert in Notaufnahme

Ein 33-Jähriger hat sich am Samstagabend in der Notaufnahme des Mindelheimer Krankenhauses gewaltig danebenbenommen: Wie die Polizei mitteilt, aktivierte er absichtlich die Brandmeldeanlage, obwohl es gar nicht brannte. Damit nicht genug beschädigte er anschließend diverses Krankenhaus-Inventar und versprühte im Flur einen Pulver-Feuerlöscher. Die genaue Höhe der entstandenen Sachschäden ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln in Verbindung mit Sachbeschädigung. Warum der Mann in der Notaufnahme randalierte und ob er dort behandelt werden wollte, blieb offen. (mz)

