500 Schüler des Maristenkollegs setzen ein Zeichen für Mindelheim

Junge Menschen bilden nicht nur die Gesellschaft von morgen, sondern gestalten durch ihr Engagement auch schon die heutige. Dass die Zukunft dabei durchaus in guten Händen liegt, stellte kürzlich die Schülerschaft des Maristengymnasiums in Mindelheim unter Beweis. Einen Tag vor Zeugnisübergabe packten die über 500 Jugendlichen der Klassen fünf bis elf tatkräftig an und stellten sich beim ersten „Tag für Mindelheim“ in den Dienst der Öffentlichkeit.

Andreas Zündt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maristenkolleg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis