A96: Stützrad löst sich von Wohnwagen und trifft Auto

Einen gewaltigen Schrecken bekam am Samstagvormittag ein Autofahrer auf der A96. Er war in Richtung Lindau unterwegs und fuhr hinter einen Pkw mit Wohnanhänger, als sich kurz nach der Ausfahrt Mindelheim dessen Stützrad plötzlich löste und auf seine Motorhaube prallte. Dem 59-Jährigen gelang es noch, ein Foto vom Wohnanhänger mit Schweizer Zulassung zu machen. Anschließend lenkte er seinen Wagen auf einen nahegelegenen Parkplatz und verständigte die Autobahnpolizei. Die Beamten fanden das Stützrad auf dem Standstreifen. An der Motorhaube des Autos entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1000 Euro. (mz)

