So geht es mit der Mindelburg jetzt weiter

Ginge es nach dem Mindelheimer Stadtrat, könnte die Mindelburg in einigen Jahren die Mindelheimer Museumslandschaft bereichern. Aber lässt sich diese Vorstellung tatsächlich verwirklichen? Wie könnte so ein Museum aussehen? Und wie könnte es mit den bereits vorhandenen sechs Museen verknüpft werden und auch Besucher in die Innenstadt führen? Antworten auf diese und etliche weitere Fragen soll eine Machbarkeitsstudie liefern, die noch diesen Monat ausgeschrieben werden soll. Im Stadtrat ging Museumsleiterin Friederike Haber auf deren Ziele ein und darauf, wie die weitere Planung aussehen könnte.

Die Studie soll demnach als objektive Entscheidungsgrundlage dienen, ob die Burg als Museumsstandort genutzt werden kann. Dabei konzentriert sie sich aber nicht nur auf die Mindelburg, sondern bezieht auch die bereits vorhandenen vier Museen im Colleg sowie das Stadt- und das Turmuhrenmuseum mit ein. Wie Haber betonte, handelt es sich beim Ergebnis der Machbarkeitsstudie nicht um ein fertiges Museumskonzept. Stattdessen zeigt sie Handlungsfelder auf, beschreibt ein Raum- und Flächenkonzept, geht auf die voraussichtlichen Kosten sowie die Finanzierung sowohl des Umbaus als auch des laufenden Betriebs ein und stellt einen Zeitplan für das weitere Vorgehen auf.

Die Machbarkeitsstudie soll nicht nur die Mindelburg, sondern auch die vorhandenen Museen durchleuchten

Die Agentur, die letztlich den Auftrag für die Machbarkeitsstudie bekommt, soll zunächst die Ist-Situation der Mindelheimer Museen „durchleuchten“, so Haber. Wie ist es um die Gebäude und ihre Ausstattung bestellt, wie um die Sammlungen? Welche Ausstellungsthemen gibt es bislang und welche Vermittlungsangebote? Welche Zielgruppen nutzen die Museen? Wie werden sie erreicht und wie sehen der „Markt“ und das Umfeld aus?

Im zweiten Schritt gehe es darum, Entwicklungsoptionen aufzuzeigen und strategische Ziele zu entwickeln. Dazu soll die Studie Stärken und Schwächen, Potenziale und Risiken sowie Alleinstellungsmerkmale der Museen benennen, aus denen die künftige Positionierung abgeleitet werden könnte. Wie die strategischen Ziele erreicht werden könnten, soll schließlich der dritte Schritt zeigen.

Mitte 2026 könnten die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für die Mindelburg vorliegen

Das Leistungsverzeichnis für die Machbarkeitsstudie soll bis Ende Oktober an bis zu fünf Agenturen versandt werden, die die Landesstelle für nichtstaatliche Museen ausgewählt hat. Diese können bis Mitte Januar 2026 ihre Angebote abgeben. Anhand vorab festgelegter Kriterien werden diese dann bewertet und das geeignetste Angebot ausgewählt.

Nach der Auftragsvergabe könnte es nach Habers Einschätzung vier bis sechs Monate dauern, bis die Studie fertig ist, also etwa bis Mitte 2026. Im Anschluss sollen die Ergebnisse im Stadtrat vorgestellt und daraufhin der Bürgerbeteiligungsprozess gestartet werden. Ist dieser abgeschlossen, kann die konkrete Planung beginnen, in der es unter anderem um das Museumskonzept und die Ausstellungsplanung geht.

Wann die Mindelburg ein Museum beherbergen könnte, lässt sich aktuell nicht sagen

Stefan Drexel (Freie Wähler) begrüßt die Machbarkeitsstudie: „Damit haben wir schwarz auf weiß, wie wir mit der Burg zum Wohle der Bürger verfahren können“, sagte er. Mehmet Yesil lobte die geplante Bürgerbeteiligung. Sie könne die Akzeptanz des sehr teuren Projekts erhöhen. Fritz Birkle (CSU) erkundigte sich nach einem groben Terminplan, wann die Mindelburg wieder öffentlich zugänglich sein könnte. Diese Frage könne gegenwärtig niemand beantworten, sagte Bürgermeister Stephan Winter. Denn das hänge nicht zuletzt von der Finanzierung des Großprojekts ab. Winter zeigte sich aber zuversichtlich, die Burg zwischenzeitlich wieder öffnen zu können, wenn die aktuellen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Ursula Kiefersauer (Bürgergemeinschaft) schlug vor, die Burg dann bis zur Fertigstellung des Museums mit Sonderausstellungen zu bespielen.