Alkoholfahrt: 29-Jähriger gerät mit seinem Auto ins Schleudern

Ein Unfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der B16 bei Mindelheim ereignet. Laut Polizei war ein 29-Jähriger in Richtung Norden unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam: Er kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs gewesen war. Der 29-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol, ein Test bestätigte laut Polizeibericht den Verdacht und ergab einen Wert jenseits von 1,5 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro. (mz)

