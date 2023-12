Mindelheim

Aufzug in Mindelheim defekt: Gehbehinderte fühlen sich alleingelassen

Plus In Haus St. Elisabeth wohnen Menschen mit Gehbehinderungen. Weil seit 7. Dezember der Aufzug defekt ist, kommen Einzelne seither nicht mehr ins Freie.

Von Johann Stoll

In Haus St. Elisabeth in der Krumbacher Straße in Mindelheim vermietet das Dominikus-Ringeisen-Werk DRW Wohnungen an Menschen mit Gehbehinderungen. Darunter befinden sich auch Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Wer in den oberen Etagen wohnt, konnte bisher bequem einen Aufzug nutzen. Seit dem 7. Dezember ist das nicht mehr der Fall.

Der Aufzug ist seither defekt. Einzelne Menschen in den Obergeschossen kommen seither nicht mehr aus dem Haus. Darunter ist eine Frau, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. Auf Nachfrage erklärt Manuel Liesenfeld vom Dominkus-Ringeisenwerk, „wir bedauern sehr, dass es durch den Ausfall des Aufzugs zu Unannehmlichkeiten für die Mieter kommt“. Insbesondere für gehbehinderte Menschen bedeute dies eine große Einschränkung. Das Haus ist ein Mietshaus und wird vom DRW nicht zum Zwecke der Eingliederungshilfe beziehungsweise der Pflege genutzt.

