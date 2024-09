Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei hat am Wochenende eine Unfallflucht gemeldet, die sich bereits am Montag gegen 10.30 Uhr zugetragen hat: Ein geparktes Auto wurde östlich des Mindelheimer Forums von einem ausparkenden kleineren Kastenwagen angefahren. Vom mutmaßlichen Unfallverursacher ist ein Teil des Kennzeichens bekannt. Laut Polizei fuhr er nach dem Anstoß weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto des Geschädigten entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08261/76850. (mz)