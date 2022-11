Auto kracht in Mindelheim gegen ein Hauseck

In der Mindelheimer Teckstraße ist es am frühen Montagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen ein 36-jähriger Autofahrer in der Mindelheimer Teckstraße gegen ein Hauseck gefahren. Der Mann wurde dabei laut Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten leicht verletzt. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus Mindelheim gebracht.

Das Auto hat nur noch Schrottwert

Laut Polizei war der Mann um 5.30 Uhr allein in seinem Fahrzeug unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrer kam von der Westernacher Straße. Beim Abbiegen in die Teckstraße krachte das Fahrzeug gegen ein Hauseck. Dabei entstand am Haus ein Sachschaden über 2000 Euro. Das 13.000 Euro teure Auto ist nur noch Schrottwert. Zum Unfall rückten etwa 30 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim aus und beseitigten die Unfallfolgen. Auch Rettungskräfte waren im Einsatz.