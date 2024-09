Auto und Lkw stoßen zusammen: 25.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Allgäuer Straße in Mindelheim kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel. Laut Polizei wollte ein Mann mit seinem Auto vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen Lastwagen, der bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

