Autofahrer fährt radelnde Buben an und macht sich aus dem Staub

Nur kurz kümmerte sich ein unbekannter Autofahrer um die zwei Buben, die er zuvor vom Fahrrad gefahren hatte - dann fuhr der Mann jedoch einfach weiter. Laut Polizei waren die beiden acht und elf Jahre alten Buben am Mittwochnachmittag mit ihren Fahrrädern in der Memminger Straße stadteinwärts unterwegs. Ein Pkw-Fahrer, der aus dem Unteren Mayenbadweg kam, missachtete an der Einmündung Memminger Straße/Unterer Mayenbadweg die Vorfahrt der Kinder. Beim Zusammenstoß stürzten die zwei Jungen und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an ihren Fahrrädern wird auf rund 100 Euro geschätzt. Laut Polizei habe sich der Unfallverursacher zwar kurz bei den beiden Jungen nach deren Wohlergehen erkundigt, fuhr dann aber weiter. Die Polizei Mindelheim bittet den Autofahrer, sich bei der Dienststelle zu melden. Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim zu melden, gerne auch telefonisch unter 0826176850. (mz)

