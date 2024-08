Autofahrer übersieht Fußgängerin

Am Freitagvormittag hat sich im Mindelheimer Inselweg ein leichter Verkehrsunfall ereignet: Laut Polizei hatte ein 38-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsausparken eine 85-jährige Fußgängerin übersehen, die sich hinter seinem Fahrzeug befand. Die Frau stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht am rechten Fuß, heißt es weiter. Da die Schmerzen vor Ort nicht so schwer waren, fuhr der 38-Jährige die Frau zunächst nach Hause, erst später informierte die 85-Jährige den Rettungsdienst, woraufhin sie zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurde. Den Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Bußgeld. (mz)

Melanie Lippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis