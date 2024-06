Autofahrerin übersieht beim Abbiegen zwei Radler

Die Frau fuhr nach dem Unfall in Mindelheim weiter, ohne Personalien anzugeben. wer hat etwas gesehen?

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung am Oberen Tor in Mindelheim sind zwei Radler zu Fall gekommen. Laut Polizei bog eine unbekannte Autofahrerin von der Krumbacher Straße kommend nach links in die Landsberger Straße ab. Dabei missachtete sie zwei Fahrradfahrerinnen, Mutter und Tochter, die die Fahrbahn an der Fußgängerampel bei Grün überquerten. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Radlerinnen stürzten, glücklicherweise aber nicht verletzt wurden. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Autofahrerin ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien preiszugeben. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei gemeldet, die nun nach der Frau sucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)