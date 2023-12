Bekommt die Windkraft bei Mindelheim doch noch eine Chance?

Plus Seit die Bundeswehr die Windkraftpläne bei Mindelheim zu Fall gebracht hat, herrscht Entsetzen. Eine Initiative Bayerns in Berlin gibt den Befürwortern Hoffnung.

Vor dem Stadtrat hat Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter erläutert, wie es zum Aus für die Windkraftpläne bei Mindelheim gekommen ist. Als Vertreter des Unterallgäuer Landrats war er auf der Sitzung des Regionalen Planungsverbandes Donau-Iller vorige Woche in Memmingen. Winter hat die Entscheidung, das Windvorranggebiet Mindelheim zu streichen, aus erster Hand erfahren.

Wie am Montag exklusiv berichtet, macht die Bundeswehr Mindestradarführungshöhen geltend. Demnach gelten 836 Meter über Normalnull. Modernen Windkraftanlagen, die über 200 Meter hoch sind, ist damit der Boden entzogen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ( SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hätten entsprechende Schreiben an den Planungsverband geschickt, sagte Winter.