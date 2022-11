Berliner Umweltpreis für engagiertes Mindelheim

Das Deutsche Institut für Urbanistik zeichnet die Stadt für die Sanierung des Freibades aus. Das ist schon der zweite Preis binnen weniger Tage.

Euphorie im Rathaus Mindelheim: Gleich zwei Preise konnte die Kreisstadt Mindelheim binnen weniger Tage einheimsen. Nachdem Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) die Stadt in Regensburg für ihre vorbildliche Sanierung des Freibades mit dem „European Energy Award“ ausgezeichnet hatte, durfte Vizebürgermeister Roland Ahne gleich noch einmal auf Reisen gehen. Diesmal nach Berlin.

Vor dem Stadtrat sagte ein sichtlich gut aufgelegter Bürgermeister Stephan Winter am Montagabend, er sei froh, dass Roland Ahne heute „weg ist“. Dieser hole nämlich Geld für die Stadt Mindelheim ab. Das Deutsche Institut für Urbanistik hatte einen Wettbewerb für Maßnahmen zum Klimaschutz ausgelobt. Daran hatte sich Mindelheim beteiligt – und landete einen Volltreffer.

Das Preisgeld für Mindelheim beträgt 25.000 Euro

Im Unterschied zum Festakt in Regensburg, wo es um Ruhm und Ehre ging, ist der Preis in Berlin mit einem Preisgeld verbunden. Die Sanierung des Freibades wurde mit 25.000 Euro bedacht. Roland Ahne war aus diesem Grund am Montagabend in der Bundeshauptstadt. Mitgefahren sind von seiten der Stadt auch Klimaschutzmanagerin Simone Kühn und Hermann Schröther vom Bauamt. Bürgermeister Winter scherzte, das Geld sei nicht für einen Ausflug des Stadtrates bestimmt, sondern müsse zweckgebunden für den Klimaschutz verwendet werden. Der Rathauschef will damit vorhandene Photovoltaik-Anlagen optimieren lassen. So soll noch mehr umweltfreundlicher Strom für den Eigenverbrauch gewonnen werden.

In Regensburg hat Umweltminister Glauber Mindelheim für herausragende Leistungen in der kommunalen Klimaschutz- und Energiepolitik gelobt. Vor allem die vorbildliche Sanierung des Maria-Theresia-Freibades habe überzeugt. Dank der Wärmepumpe und der beiden Solarthermie- und PV-Anlagen ist „das alte neue Maria-Theresia-Bad“, so Glauber, nahezu energieautark.

90 Prozent weniger Kohlendioxid durch den Umbau des Freibades

Durch die energetische Sanierung werden die Emissionen von Kohlendioxid um 90 Prozent reduziert. Mit diesem Vorzeigeprojekt und einer Reihe weiterer Vorhaben habe Mindelheim beim externen Audit 72,9 Prozent der möglichen Punkte erreicht. Das sind 20 Prozent mehr als vor vier Jahren, als Mindelheim zum ersten Mal mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden war.