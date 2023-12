Bürgermeister: Die Stadt Mindelheim muss den Gürtel enger schnallen

Nach einem intensiven Jahr zieht die Stadtspitze Bilanz. Die ist positiv. Die Aussichten trüben sich aber ein. Warum Stephan Winter dennoch zuversichtlich bleibt.

Der Mensch kann nicht einfach so in den Tag hineinleben. Er benötigt Rituale und Feste, auf die er hinfiebert und die ihn aus dem Einerlei des Alltags herausholen. Weihnachten ist für alle da, die Jahresschlusssitzung des Mindelheimer Stadtrates für die Kommunalpolitiker und Chefs in der Verwaltung. Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter lädt zu diesem Anlass immer in den weihnachtlich geschmückten Silvestersaal ein. Dort werden dann auch die Partnerinnen und Partner der Stadträte sowie alle Ehrenbürger, Ehrenringträger, ehemaligen Bürgermeister und Staatsminister mit Gattinnen und Gatten willkommen geheißen. Für den festlichen Rahmen sorgt die städtische Sing- und Musikschule. Heuer waren Flötenschülerinnen von Ulrike Stickroth sowie Ottmar Einsiedler am Klavier am Start, die sich über viel Beifall freuen durften.

Hannah Immerz, Hannah Reichert, Ulrike Stickroth und Amelie Stadler von der Musikschule sorgten für einen stimmungsvollen Rahmen. Foto: Johann Stoll

Der Rathauschef hat viel Lob mitgebracht. Den Stadträtinnen und Stadträten bescheinigte er gute und konstruktive Arbeit. Kollegial und menschlich sehr angenehm sei es auch in diesem Jahr in Mindelheim zugegangen. Auch den großen Einsatz der Ehrenamtlichen in den 220 Mindelheimer Vereinen hob Winter hervor.

Die große Zahl an Flüchtlingen macht der Stadt Mindelheim zu schaffen

Die große Zahl an Flüchtlingen bezeichnete er als die aktuell größte Herausforderung. Dabei gehe es nicht nur darum, sie unterzubringen. Auch Kita- und Schulplätze müssten geschaffen werden. Der stellvertretende Bürgermeister Roland Ahne nutzte seine Rede neben viel Lob für die gute Zusammenarbeit mit dem Ersten Bürgermeister auch für einen Appell an all jene Gemeinden im Unterallgäu, die sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen bisher vornehm zurückhalten. „Zeigen Sie sich solidarisch!“, sagte Ahne.

Bürgermeister Stephan Winter unterstrich das gute Miteinander im Mindelheimer Stadtrat. Foto: Johann Stoll

Positiv strich Ahne den Beschluss hervor, das Klinikum Mindelheim am Standort neu zu bauen. Ebenso lobte er, dass mit dem Radverkehrsbeauftragten Karl Geller der Radverkehr in der Stadt spürbar vorankomme.

Enttäuscht zeigte sich Winter, dass die Pläne für Windenergieanlagen bei Mindelheim auf Eis gelegt werden mussten. Die Belange der Bundeswehr stünden dem entgegen. Um dem etwas entgegenzusetzen, will die Stadt weitere Flächen für Freiflächen-Photovoltaik ausweisen. Ahne allerdings glaubt, dass hier das letzte Wort bisher nicht gesprochen sei.

Musiklehrerin Ulrike Stickroth ist das letzte Mal bei der Jahrsschlusssitzung des Stadtrates Mindelheim dabei. Sie geht 2034 in den Ruhestand. Foto: Johann Stoll

Die Stadt wächst weiter. Derzeit zählt sie 16.264 Einwohner. Wohnraum ist allerdings heuer weniger entstanden als in den Vorjahren. Acht Einfamilienhäuser sowie zwei Zweifamilienhäuser seien gebaut worden. 15 Wohnungen wurden saniert.

278 Frauen und Männer sind bei der Stadt angestellt. Hinzu kommen noch zehn Beamte. Die Stadt suche permanent weitere Kräfte, sagte Winter. Finanziell steht die Kommune gut da. 12,4 Millionen Euro an Rücklagen haben sich angehäuft. Dem stehen nur noch 4,8 Millionen Euro an Schulden gegenüber. Dies sei auch Verdienst von Kämmerer Wolfgang Heimpel, den Winter in den Ruhestand verabschiedete. Heimpel habe immer die Stadträte auf die Konsequenzen ihrer Beschlüsse hingewiesen, ohne je selbst Politik gemacht zu haben, lobte Winter. Heimpel wiederum scherzte, dass das Bundesverfassungsgericht Mindelheim mangels Schattenhaushalten nicht behelligen werde. Stadtrat Michael Gerle, der Ende April nach 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgehört hat, erhielt die Stadtmedaille.

Bürgermeister Stephan Winter hat Stadtrat Michael Gerle (re.) verabschiedet. Foto: Johann Stoll

Im neuen Jahr werden die Spielräume enger. Mit 900.000 Euro weniger an Gewerbesteuer rechnet der neue Kämmerer Michael Schindler. Sie dürfte nur noch bei acht Millionen Euro liegen. Die Kreisumlage werde um mehr als 300.000 Euro steigen. Dem stehen weiter steigende Personalkosten gegenüber. Winter zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, alle Herausforderungen gut meistern zu können. Und er verriet gleich auch noch das Geheimnis: Die gute Zusammenarbeit im Stadtrat.