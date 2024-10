Bunte Luftballonfiguren und mehr beim Herbstfest

Das Herbstfest des MN-Werbekreises in Mindelheim und der dazugehörige verkaufsoffene Sonntag lockten die Besucherinnen und Besucher in die Altstadt. Die Mindelheimer Geschäfte in der Innenstadt hatten geöffnet und teils besondere Aktionen parat, etwa das Würfeln von Rabatten. Besonders viel war am Stand des Luftballonkünstlers los und Heddi (drei Jahre alt), Nora (drei Jahre alt) und Maxi (sieben Jahre alt) freuten sich über die bunten, luftigen Ballonfiguren, die ihnen ihre Mütter spendiert hatten. Die Kinder konnten sich am nächsten Stand auch schminken lassen, es gab Leckeres zum Essen und die Besucher informierten sich in den Geschäften, was es Neues gab.

Melanie Lippl

Herbstfest

Mindelheim