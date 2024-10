Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag zwei Autofahrer kontrolliert und dabei „drogentypische Ausfallerscheinungen“ bemerkt, wie es im Pressebericht heißt. Nach einem Vortest gaben beide Fahrer freiwillig an, Cannabis-Dauerkonsumenten zu sein. Beiden wurde Blut abgenommen, sie müssen mit einem hohen Bußgeld rechnen, so die Polizei. (mz)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis