Conny Kieffer präsentiert „Abstraktion trifft Figuration“ im Kunstverein Mindelheim

Sie ist ein neues Gesicht im Kunstverein Mindelheim, die aus Luxemburg stammende Conny Kieffer, die seit mittlerweile vier Jahren in Oberauerbach wohnt. Es war ein Unglücksfall, der ihrem Leben eine neue Richtung gab, ein glücklicher Umstand, der sie nach Oberauerbach führte.

Sechs Jahre ist es her, da verunglückte Conny Kieffer beim Reiten schwer, das Pferd und sie hätten einfach nicht zueinander gepasst, sagt sie lapidar, doch die Tragweite des Unfalls veränderte alles. Kieffer ist in Frührente und hadert manchmal damit, dass sie nicht mehr so schnell ist, wie sie gerne wäre, dass manche Dinge nicht mehr so funktionieren, gleichwohl hatte sie großes Glück, die Schwere der Kopfverletzungen hätte auch zu weitaus schlimmeren Einschränkungen führen können. „Ich gebe einfach gern 100 Prozent“, sagt sie lächelnd.

Seit ihrem Unfall findet Conny Kieffer wieder mehr Zeit für ihre Kunst

Die Freude an Pferden und am Reiten hat sie sich ebenfalls nicht nehmen lassen, bereits nach drei Monaten saß sie wieder auf einem Pferd und hat heute auch wieder eigene Pferde. Es ist dieselbe Energie, die sie auch in ihrer Kunst, für die sie seit dem Unfall viel mehr Zeit findet, an den Tag legt.

Im September zeigt sie nun erstmals in einer Einzelausstellung ihre Werke im Salon unter dem Titel „Abstraktion trifft Figuration“. Es sind Bilder, deren Figuren sich auf geheimnisvolle Weise im Prozess zeigen. Kieffer arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien wie Acryl oder Marmormehl und Bitumen, außerdem Sand und Asche. Sie schüttet diese auf eine Leinwand und lässt die Materialien arbeiten und wirken. Ein Freund hat ihr dafür eigens eine große Wanne gebaut, wo ihre Bilder Platz finden.

In den abstrakten Farblandschaften entstehen nicht selten figürliche Formen, etwa eine Giraffe, die vorwitzig aus dem Bild blickt und die Aufmerksamkeit der Betrachter sucht. Das Bild „Guggsch du“ habe bei ihrer ersten kleinen Werkschau in Erisried die meiste Aufmerksamkeit erhalten, erzählt die sympathische Luxemburgerin, die zu einem leichten Akzent nun auch charmant die Sprachfärbung der Region angenommen hat. „Das Schöne ist, in den abstrakten Bildern Figuren zu entdecken. Man kann immer wieder eine Überraschung erleben“, sagt Kieffer und erläutert, dass sie ihre Bilder oft drehe, dass dabei wieder neue Linien und Formen entstehen und irgendwann sehe sie das zu vollendende Muster: ein tanzendes Paar in „Dirty Dancing“, einen Stier in „El Toro“ oder aber eine Frau mit einem Haarknoten in „Chignon“.

Conny Kieffers Bilder verströmen etwas Beruhigendes

Kieffer arbeitet mit natürlichen Farben, Erd- oder Grautöne, dazwischen ein kräftigeres Grün oder Rot, nichts drängt in den Vordergrund, vielmehr fügen sich die Farbwelten zu einem homogenen Ganzen. Ihre Bilder verströmen etwas Beruhigendes und auch in ihrer abstrakten Erscheinungsform Verbindliches wie das Bild „Wirbelsturm“, das durch den Titel das Auge sofort auf die Bewegungsrichtung des Windes einstimmt, geschickt hat Kieffer „the eye oft he storm“ mit feinen Strichen markiert, man spürt den Sog des Sturms. Die Ausstellung ist bis 25. September immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Bei der Altstadtnacht am 13. September ist der Salon von 18 bis 20 Uhr geöffnet.