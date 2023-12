Das Gymnasium des Maristenkollegs erhält einen musischen Zweig

Das Maristenkolleg in Mindelheim schärft sein Profil. Vom kommenden Schuljahr an können Schülerinnen und Schüler aus vier Zweigen wählen.

Eine spannende Neuerung steht dem Maristen-Gymnasium ins Haus: Ab dem Schuljahr 2024/25 wird hier der musische Zweig angeboten. Er startet mit der Jahrgangsstufe fünf und wird Jahr für Jahr weitergeführt. Ein Musikinstrument bereits zu spielen, ist nicht Voraussetzung, um aufgenommen zu werden, teilt die Schule mit. Die Schülerinnen und Schüler müssen aber neben der grundsätzlichen gymnasialen Eignung im Übertrittszeugnis gute oder sehr gute Leistungen im Fach Musik vorweisen können.

Die Schülerinnen und Schüler der musischen Ausbildungsrichtung erhalten neben dem herkömmlichen Unterricht in den einzelnen Fächern wöchentlich eine Stunde Instrumentalunterricht in einem von ihnen ausgewählten Instrument. Erlernt werden können folgende Instrumente: Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Schlagwerk und Waldhorn. Mit zunehmender Schülerzahl wird das Angebot erweitert und mit Blick auf die Nachfrage ergänzt, berichtet Schulleiterin Karin Dobrindt.

Maristenkolleg: Einmal wöchentlich gibt eine Stunde Instrumentalunterricht

Singen allein reicht nicht. Der Musikzweig schreibt verpflichtend das Erlernen eines Instrumentes vor. Singen ist allerdings fester Bestandteil des Unterrichts. Chorgesang werde auch weiterhin im Wahlbereich aktiv gefördert. Drei Musiklehrer stehen für den Unterricht bereit. Weitere Instrumentallehrkräfte sollen folgen. Erste Bewerbungsgespräche sind gerade erfolgt, berichtet Dobrindt, weitere finden im Laufe der zweiten Schuljahreshälfte statt.

Die weiteren Zweige am Gymnasium sind wie seit Jahren grundsätzlich der neusprachliche, naturwissenschaftlich-technologische sowie der wirtschaftswissenschaftliche Zweig. Schülerinnen und Schüler, die bereits Unterricht bei einer eigenen Musiklehrkraft haben, können diesen dort privat weiterführen. Darüberhinaus bekommen die Schülerinnen und Schüler des musischen Zweigs in einzelnen Jahrgangsstufen der Mittelstufe mehr Fachunterricht in Musik und Kunst. Die Summe der Wochenstunden pro Jahrgangsstufe entspricht grundsätzlich jeweils der in anderen Ausbildungsrichtungen. Als erste Fremdsprache erlernen die Schülerinnen und Schüler der musischen Ausbildungsrichtung Englisch, als zweite Latein.

Das gemeinsame Musizieren stärkt die Schulgemeinschaft in Mindelheim

Karin Dobrindt zeigt sich sehr erfreut über die Unterstützung des Schulwerkes Augsburg sowie von Landrat Alex Eder, ohne die die Neueinführung nicht möglich wäre. „Schule und Gesellschaft verzahnen sich hier einmal mehr zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen“, so Dobrindt, und fährt fort: „Der musische Zweig passt sehr gut zu unserem Profil als christliche Schule, werden dadurch doch besondere soziale Anliegen umsetzbar. Das Musizieren in der Gruppe und die gemeinsame Vorbereitung von Konzerten beziehungsweise Projekten schweißt die Schülerinnen und Schüler zusammen, lässt sie Gemeinschaft erleben und bietet ihnen Gelegenheiten, ihre Persönlichkeit ganzheitlich zu entwickeln“.

Das Gymnasium der Maristen kann seit Jahren schon mit mehreren Ensembles und Chorklassen punkten. Dieses Konzept werde im Zuge des musikalischen Zweiges angepasst und zugunsten eines neu zu gründenden Unterstufenchores aktualisiert, der nun allen jungen Sängerinnen und Sängern aus allen Zweigen offenstehen wird.

Dobrindt ist überzeugt, dass das gymnasiale Bildungsangebot im Umkreis durch die Einführung des musischen Zweiges einen wichtigen Baustein hinzugewinnt und freut sich sehr auf das kommende Schuljahr: „Ein Schulhaus, in dem es aus allen Ecken klingt und singt – das habe ich mir schon immer gewünscht!“ Damit das gelingt, benötigen die Maristen nur eines – eine ausreichende Zahl an Anmeldungen für den Musikzweig. Wer sich dafür interessiert, kann sich am Informationsabend für die neuen fünften Klassen am 7. Februar 2024, 18.30 Uhr oder am Tag der offenen Tür am 24. Februar 2024, 9 bis 14 Uhr näher informieren. Da können Eltern und Kinder bereits die Musik-Lehrkräfte kennenlernen und einen kleinen Einblick in die bisherige musikalische Arbeit des Maristen-Gymnasiums. gewinnen.