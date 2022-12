Mindelheim

Das Mindelheimer Frundsbergfest 2023 wird teurer

Plus Der Frundsberg-Festring kündigt für kommendes Jahr moderate Preiserhöhungen an. Die Security ist doppelt so teuer wie 2018.

Eine positive Bilanz zogen die Verantwortlichen des Mindelheimer Frundsberg Festrings bei der Jahreshauptversammlung. Nach der neuerlichen Absage des Frundsbergfests wollte der Vorsitzende Norbert Sliwockyj und seine Mitstreiter das Jahr 2022 nicht ungenutzt verstreichen lassen. Deshalb fand am letzten Juni- und ersten Juliwochenende auf der Mindelburg und Schwabenwiese das historische Fest „1522 – Heimkehr von Bicocca“ statt. Dank 6400 zahlender Besucherinnen und Besucher wurde der gelungene Probelauf mit einem finanziellen Plus abgeschlossen. Erfahrungen des diesjährigen Fests sollen in das Frundsbergfest 2023, das für die Zeit 23. Juni bis 2. Juli geplant ist, einfließen.

