Mindelheim

18:00 Uhr

Das Mindelheimer Klinikum wird höher als bisher gedacht

So sieht die Fassade des neuen Mindelheimer Krankenhauses aus, das am bestehenden Standort in vier Bauabschnitten neu errichtet wird.

Plus Für mehr als 50 Millionen Euro wird das Krankenhaus in den nächsten Jahren neu gebaut. Damit das gelingt, kommt die Stadt dem Klinikum in mehreren Punkten entgegen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Diese Investition ist ein klares Bekenntnis von Politik und Klinikverbund Allgäu: Mehr als 50 Millionen Euro sollen in einen Neubau des Klinikums in Mindelheim am bestehenden Standort investiert werden. In vier Bauabschnitten erfolgen die Arbeiten in den nächsten Jahren fünf bis zehn Jahren.

Nachdem der Mindelheimer Stadtrat einstimmig am 23. Oktober den Bebauungsplan für das Sondergebiet Klinikareal aufgestellt hat, durften sich die Mitglieder des Bauausschusses nun mit dem Bauantrag für den ersten Bauabschnitt befassen. Konkret geht es um den Neubau des Funktionsgebäudes. In einem ersten Schritt sollen das Parkdeck und der östliche Teil des Altbaus abgerissen werden. An dieser Stelle entsteht ein teilweise fünfgeschossiges Gebäude.

