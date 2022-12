Das Mindelheimer Silvestermotto heißt "Stille Nacht"

Warum in der Frundsbergstadt zum Jahreswechsel keine Böller gezündet werden dürfen.

Die Kreisstadt Mindelheim tut’s, die Nachbarstadt Bad Wörishofen scheut das rechtliche Risiko. Gemeint ist ein juristisch umstrittenes Verbot des generellen Abbrennens und Abschießens von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2, das der Mindelheimer Stadtrat am 21. November für das gesamte Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile erlassen hat. Dahinter verbergen sich Kleinfeuerwerke wie Raketen, Schwärmer, Knallkörper und -batterien mit ausschließlicher Knallwirkung.

Im Bereich der Mindelheimer Altstadt, innerhalb der Umgrenzung von Frundsberg-, Georgen-, Hermele-, Teck-, Krumbacher- und Bahnhofstraße sowie auf den Flächen der historischen Mindelburg ist das Abbrennen und Abschießen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 über das vom 2. Januar bis 30. Dezember bestehende gesetzliche Abbrennverbot hinaus auch an Silvester und am Neujahrstag verboten. Zur Begründung schreibt die Stadt, die historische Altstadt sei durch ihre enge Bebauung und ihre vielen Baudenkmäler geprägt. Insbesondere der Marktplatz sei in der Vergangenheit an Silvester der Anziehungspunkt gewesen. Dabei sei eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen abgefeuert worden. Immer wieder kam es laut Stadt „auch aus angetrunkenem Übermut zu einem leichtfertigen und unsachgemäßen Umgang“ mit diesen Gegenständen. Personen und Gebäude seien erheblich gefährdet gewesen.

In den Corona-Jahren waren Böller und Feuerwerk nicht nur in Mindelheim verboten

In den beiden vergangenen Corona-Jahren waren Böller zum Jahreswechsel bundesweit verboten. Auch in der Region gab es deshalb keine schwerwiegenden Vorkommnisse.

Interessant wird sein, ob das Verbot durchgesetzt werden kann. Die Stadt hat schon mal prophylaktisch erklärt, dass sie dafür keine Personalkapazitäten hat. Das Ordnungsamt sieht sich nicht dazu in der Lage, das Verbot zu überwachen. Bürgermeister Stephan Winter sagte vor dem Stadtrat, er setze auf die gesetzestreuen Mindelheimer. Die Polizei Mindelheim teilte auf Anfrage mit, dass sie die Einhaltung dieser Allgemeinverfügung „selbstverständlich im Rahmen des Streifendienstes“ überwachen und Verstöße zur Anzeige bringen werde.