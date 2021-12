Mindelheim

vor 16 Min.

Das steinerne Götz-Zitat am alten Mindelheimer Postamt

Frech grinst der kleine Kobold vom Stufengiebel an der Hauptfassade des ehemaligen Mindelheimer Postamtes ...

Plus Am alten Mindelheimer Postgebäude gibt es zwei Figuren, die davon erzählen, was ein damals Architekt von seinen Kritikern gehalten hat.

Von Johann Stoll

Aus der Römerzeit sind sie überliefert, und auch im europäischen Mittelalter haben es die Menschen offenbar geliebt, groteske Fratzenmasken aus Stein an Häusern anzubringen. Zwei solcher Stein-Figuren gibt es auch am alten Postgebäude in der Mindelheimer Bahnhofstraße. Und sie haben eine ganz besondere Geschichte.

